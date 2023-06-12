Bacada yakılan gazete yangına sebep oldu

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gülbayır köyünde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Niksar ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Gülbayır köyünde yaşayan Sündüz Bozkurt ve eşi Hakkı Bozkurt soba bacalarını temizledi. Temizliğin ardından çift kontrol amaçlı bacanın içerisinde gazete yaktı. Yakılan gazete evin baca kısmının alev almasına neden oldu. Durumun 112 ekiplerine bildirilmesiyle köye gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.