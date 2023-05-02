Baharla birlikte meralar koyun ve kuzularla buluştu

Tokat'ta çetin geçen kış aylarının ardından meralar koyun ve kuzularla buluşmaya başladı.

Tokat'ta çetin geçen kış aylarının ardından baharın gelmesi yüzleri güldürdü. Baharın gelmesiyle birlikte ahırlarından çıkan küçükbaş hayvanlar doğayla buluştu. Baharın gelmesiyle birlikte kendileri kadar hayvanların da sevindiğini belirten çoban Bekir Açar, "Bizim işimiz kış aylarında bitiyor, içeriye geçiyoruz. Bahar geldiğinde ise hayvanlar içeride durmuyor ve heyecanlanıyor. Bizim için de çok iyi oluyor baharın gelmesi. Bahar hayvanlar için bir şenlik gibi oluyor" ifadelerini kullandı.

"Onları böyle görünce bizim de neşemiz geliyor"

Baharın hayvanları heyecanlandırdığını belirten çoban Bekir Açar, "Bizim işimiz kış aylarında bitiyor, içeriye geçiyoruz. Bahar geldiğinde ise hayvanlar içeride durmuyor ve heyecanlanıyor. Bizim için de çok iyi oluyor baharın gelmesi. Bahar hayvanlar için bir şenlik gibi oluyor. Otun kokusunu alan hayvanlar içeride durmak istemiyor. Bahar hem hayvanlar hem de bizim için çok iyi oluyor. Bu işi severek yapıyoruz, ben 22 yıl uzun yol şoförlüğü yaptım. Bıktım ve kendimi bu işe adadım, 7 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu işleri de zevkle yapıyorum. Hayvanlar ilk çıktıklarında çocukların oynaması gibi zıplıyorlar, oradan oraya koşturuyorlar. Kendilerini dışarıda özgür hissediyorlar. Zıplıyorlar, neşeleniyorlar onları böyle görünce bizim de neşemiz geliyor. Koyunların dışarı çıkması, yayılması benim de hoşuma gidiyor, onlar kadar ben de mutlu oluyorum. Bugün bir koyunumuz da kuzuladı, daha da neşelendik. Şimdi de biraz dinlenmeleri için hayvanları ahıra götüreceğim" dedi.