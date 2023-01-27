Bahçede çalışırken kalp krizine yenik düştü

Tokat'ta bahçesinde çalışırken kalp krizi geçiren Ahmet Altıngül (79) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Doğancıbağları Mahallesinde bir bağ evinin bahçesinde yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişinin olduğu ihbarı polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine sevk edilen 112 acil yardım ekipleri yerde sırt üstü yatar vaziyette bulunan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın evinin bahçesinde kullanılan damla sulama sistemi borularını düzeltirken rahatsızlandığı anlaşıldı. Evli ve 2 çocuk babası Ahmet Atıngül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Necati Yıldırım, komşuma ne yaptığına bakmaya geldiğinde yerde yatar vaziyette bulduğunu ve sağlık ekiplerine haber verdiğini belirterek “Kendisi kalbinden rahatsızdı. Bahçesinde çalışırken rahatsızlanıp düşmüş. Birkaç gündür hastalığından dolayı durumu iyi değildi” diye konuştu.