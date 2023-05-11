Bahçeli: "Terör örgütlerinin adayı Kılıçdaroğlu felaketin mümessilidir"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk bayrağına, Türk vatanına, Türk milletine, milli ve manevi değerlere düşman olan terör örgütlerinin adayı Kılıçdaroğlu felaketin mümessilidir" dedi.

Tokat'a miting düzenleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "'Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım' diyen bir Cumhurbaşkanı adayı amacı terörle mücadele değil, terörle müzakere ve mütarekeden başka hiçbir şey yapmaz, yapamaz. İhanet odağı HDP/PKK'nın desteğiyle adaylık pozu veren Kılıçdaroğlu özerklik emellerinin, bölücü hedeflerin ümididir. Türk bayrağına, Türk vatanına, Türk milletine, milli ve manevi değerlere düşman olan terör örgütlerinin adayı Kılıçdaroğlu felaketin mümessilidir. İnancım odur ki, Tokat bu şahsa yüz vermeyecektir. Bayraksızları güldürmeyecektir" dedi.

“Türkiye'de rejimin adı Cumhuriyet'tir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir”

Devlet Bahçeli, “Anadolu topraklarındaki varlığımızın son 100 yıllık dönemi Cumhuriyet yönetimi altında geçmiştir. Cumhuriyet rejimi, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Cumhuriyet'in mümeyyiz vasfı millet egemenliğine dayanması, demokrasiyi sistem olarak benimsemesidir. Rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devamlı surette hedef tahtasına koymuşlardır. 'Rejim değişti' diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancılığa, inkar edilemez bir önyargı hastalığına yakalanan gafillerdir. Halbuki gerçekte yegane değişen yönetim sistemidir, bu da cumhurun Cumhuriyetle kenetlenip kucaklaşmasıyla başarılmıştır. Rejim başka, hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Türkiye'de rejimin adı Cumhuriyet'tir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bu ikisini birbirine karıştıranların zihinleri fukara olduğu için akılları da ukaladır. 20'inci yüzyılın ilk çeyreğinde Cumhuriyet rejimini kuran büyük Türk milleti, 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde de milli ve tarihi emanetlerle uyumlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir. Cumhuriyetle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olağan dışı şartlarda milletimizin haklı ve meşru iradesiyle tecelli etmiştir. İkisi de milli bekanın, milli özlemlerin, milli hedeflerin icra ve ihata azmiyle perçinlenmiştir. Cumhuriyet'in ardında Çanakkale Zaferi'nin heybeti, Milli Mücadele'nin haşmeti varken; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardında 15 Temmuz ihanet ve işgal hevesine karşı milletin kahramanca direnişi bulunmaktadır. Samimiyetle tutan, safiyetle okşayan müşfik ellerin değerini bilmeyenler, tekme üstüne tekme atan menfur ayaklara kapanmaktan özel haz alan teslimiyetçi şarlatanlardır” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu felaketin mümessilidir”

Bahçeli, şunları kaydetti: “Bu şarlatanlar kulübünün Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu teslimiyetçi şarlatanlar her devirde farklı farklı isim, unvan ve kılıkta ortaya çıksalar da, hamt olsun emellerine hiçbir zaman muvaffak olamamışlar, bundan sonra da olamayacaklardır. Cumhuriyet'e karşı çıkanlar manda ve himaye hayranlarıydı. Cumhuriyet'e karşı gelenler zulme boyun eğenler, bizden bir şey olmaz diyen korkaklardı. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne itiraz edip muğlak ve muamma olan güçlendirilmiş Parlamenter Sistem peşinde koşanlar, 15 Temmuz'un rövanşını almak için hazırda bekleyen, FETÖ'nün ve PKK'nın dümen suyuna giren yozlaşmış siyasi partilerdir. Bunların sadece siyasetleri değil, vicdanları da sömürgeleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yönetim sisteminde muazzam bir reform, devlet hayatında muteber bir silkiniş, sonumuzu hazırlamak isteyen hainlere ve muhasım çevrelere unutamayacakları milli bir cevaptır. Cumhuriyet demokrasiyle çatısını örmüş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokrasiyle taçlanmıştır. Su aka aka yatağını bulmuştur. Dökülen şehit kanları heba edilmemiştir. Sistem anarşisi çıkarmak için güç birliği yapanlar, krize ve kaosa oynayanlar, kavga ve karışıklık çıkarmak için fırsat kollayanlar milletin iradesine tahammül edemeyen demokrasi muhalifleridir. Kılıçdaroğlu Türkiye'de demokrasi olmadığını söylüyor. Gerçek demokrasiyi ve huzuru getireceklerini, Türkiye'yi barıştıracağını iddia ediyor. Kılıçdaroğlu yanına aldığı İYİ Parti Başkanı ve illerini bırakıp kaçak halde sağda solda nutuk atan malum belediye başkanlarıyla birlikte terörle mücadele edeceklerini ileri sürüyor. 'Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım' diyen bir Cumhurbaşkanı adayı terörle mücadele değil, terörle müzakere ve mütarekeden başka hiçbir şey yapmaz, yapamaz. İhanet odağı HDP/PKK'nın desteğiyle adaylık pozu veren Kılıçdaroğlu özerklik emellerinin, bölücü hedeflerin ümididir. Türk bayrağına, Türk vatanına, Türk milletine, milli ve manevi değerlere düşman olan terör örgütlerinin adayı Kılıçdaroğlu felaketin mümessilidir. İnancım odur ki, Tokat bu şahsa yüz vermeyecektir. Bayraksızları güldürmeyecektir. Cumhuriyet demokrasinin, demokrasi de Cumhuriyet'in güvencesi, bu iki değerin koruyucusu de aziz Türk milletidir. Karşımızdaki zillet cephesi Türkiye karşıtıdır.”