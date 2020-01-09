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Bakan Albayrak: "Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, “Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam” dediTokat’ta "İş Adamları ile Buluşma Toplantısı"na katılan Bakan Albayrak, AK Parti il teşkilatını ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, “Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam” dedi


Tokat'ta "İş Adamları ile Buluşma Toplantısı"na katılan Bakan Albayrak, AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. Ziyaretin ardından parti binası çıkışında Bakan Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile özçekim yaparak, “Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam” diye konuştu.


Bakan Albayrak daha sonra yeni açılan bir iş yerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sonrasında partililerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Bakan Albayrak, kentten ayrıldı.

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