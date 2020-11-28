Bakan Koca uyardı, caddeler boş kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 100 artış olduğunu açıkladığı illerden Tokat'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye'de 5 ilde (Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da) vaka sayıları iki haftada yüzde 100 arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor” şeklindeki açıklamaları sonrasında Tokat'ta vatandaşlar evlerine kapandı. Zorunlu olmadıkça vatandaşlar dışarıya çıkmamaya özen gösterdi. Cumhuriyet Meydanında araç ve yaya trafiği gözle görünür oranda düştü. Polis ekipleri şehir giriş ve çıkışlarında HES kodu denetimlerini sıklaştırdı. Pazar yerlerinde de önlemler artırılarak maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri yapıldı.

Öte yandan il genelinde ortalama olarak günlük bine yakın pozitif vaka tespit edildiği, 600'e yakın hastanın hastanelerde tedavi gördüğü, yoğun bakım servislerinde doluluk yaşandığı öğrenildi.