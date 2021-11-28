Bakan konvoyunda kaza: 3 yakın koruma yaralandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyunda kaza yaşandı. Bakanın yakın korumalığını yapan 1'i kadın 3 polis memuru yaralandı.

Bir dizi programa katılmak üzere bugün Samsun'dan Tokat'a giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyunda kaza yaşandı. Bakanın aracını takip eden Audi marka koruma aracı Tokat-Turhal karayolu Güzeldere köyünde yolun kaygan oluşu nedeni ile yoldan çıkarak takla attı. Tarlaya uçan araçta bulunan 1'i kadın 3 polis memuru yaralandı. Yaralı korumalar ambulanslar ile Tokat Devlet Hastanesi ve Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.