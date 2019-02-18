Bakan Selçuk Tokat'ta esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tokat'ta tarihi mekanları gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Gaziosmanpaşa Üniversitesinde eğitimcilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, basına kapalı program sonrasında kentin tarihi mekanlarını gezdi. Taşhan'da esnafların halka tatlı ikram ettiği Bakan Selçuk, vatandaşlarla sohbet ederek çay içti. Tarihi Latifoğlu Konağı'nı da gezen Bakan Selçuk, daha sonra Mevlevihane'ye geçti. Yolda vatandaşlar ve esnafla tokalaşarak sohbet eden Bakan Selçuk, Saat Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. İslami eser olarak Türkiye'nin ve dünyanın en önemli ahşap Mevlevihanesi'ni gezen Bakan Selçuk, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi mekanla ilgili bilgi aldı.

Bakan Selçuk'a ziyaretlerinde Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu eşlik etti.