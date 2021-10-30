Bakan Soylu: “POMEM mülakat sonuçları 2 gün içerisinde açıklanacak”

dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının 2 gün içerisinde açıklanacağını söyledi.

Tokat'ta temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilırmak kenarında bulunan Hıdırlık Sosyal Tesislerinde gençlerle buluştu. Öğrencilere ‘yaptığınızın işin en iyisini yapmaya çalışın' tavsiyesinde bulunan Bakan Soylu, “Yakın çevreniz kadar sevgili genç arkadaşlarım, dışınızı da gözetmeniz, orayla ilgili atabileceğiniz adımları alabileceğiniz tedbirleri ve aynı zamanda da kuracağınız ilişkileri kurmanız gerekir. Hayat bizden, kendimizden ibarettir. Büyük bir dünyanın bir parçasıyız. Başka bir şey daha söyleyeyim. Annenizin, babanızın duasını almayı hiç ihmal etmeyiniz. Bu dünya geçiş, asıl ahiret o taraf. Ama Allah bize müjdeliyor diyor ki ‘Ben zorluklarınızı kolay ederim' diyor. Onun için hiç oradan ayrılmayın. Ve yine en önemli meselelerden bir tanesi de kendinizi sürekli ama sürekli yenileyin. Kendinizin sürekli gelişimini sağlamaya çalışan bir anlayış ortaya koyun. Bunu da niçin söylüyorum? Bunları şunun için söylüyorum. Bugün bunu ifade etmemenin en temel nedeni şu bir şey de gelecek tayini bulunmaktan Allah'a sığınırım. Ama sizin yaşadığınız Türkiye'ye herkes imrenerek bakacak. Onun için hem karakterlerimiz çok güçlü, her bilginiz çok güçlü, hem yetenekleriniz çok güçlü, hem de sağlam bastığınız coğrafya gibi kendiniz de çok güçlü olmalısınız” dedi.

POMEM mülakat sonuçları iki gün içerisinde açıklanacak

Bakan Soylu, bir öğrencinin sorusu üzerine Polis Akademisi Başkanlığının, polis alımı için gerçekleştirdiği 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının 2 gün içerisinde açıklanacağını söyledi. Balan Soylu, öğrencilerden sonra STK temsilcileri ile bir araya geldi.