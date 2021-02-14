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Balkonda mahsur kaldı, imdadına itfaiye merdiveni yetişti

Tokat’ın Turhal ilçesinde balkonda mahsur kalan kedi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde balkonda mahsur kalan kedi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.


Yavuz Selim Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki balkondan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için harekete geçti. Kedinin bulunduğu kattaki evde kimsenin olmaması nedeniyle itfaiye aracı ile balkona yangın merdiveni uzatıldı. Balkon çıkarak kediyi yakalamaya çalışan itfaiye eri zor anlar yaşadı. Korkarak sağa sola kaçan kedi balkona uzatılan yangın merdivenine yöneldi. Merdivenden inen kedi itfaiye aracından atlayarak uzaklaştı. Kameralara yansıyan o anlar görenleri gülümsetti.

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