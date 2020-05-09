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Bando takımından kamyon üzerinde moral konseri

Erbaa Belediyesi bandosu, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara moral konserini kamyon üzerinde verdi.


Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye bandosu, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara moral vermek için faklı bir yöneteme başvurdu. Kamyonun kasasına bindirilen bando ekibi sosyal mesafeye göre yerleştirildi. İftardan sonra mahalle mahalle gezen ekibin şarkı ve marşlarına vatandaşlarda balkonlarına çıkarak alkışları ile destek verdi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek istediklerini ifade ederek, “Mahalle aralarında sokaklara Türk sanat müziklerimizi, marşlarımızı sergiliyorlar. Vatandaşlarımızı akşamları eğlendiriyorlar” diye konuştu.

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