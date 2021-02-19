Banka önünde sosyal mesafesiz kuyruk

Tokat'ta şeker pancarı ödemesini almak için sıraya giren çiftçiler sosyal mesafe kurallarını unuttu.

Tokat Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son vaka haritasında, Covid-19 vakalarının en yoğun olduğu 7 il arasında gösterilmişti. Bugün Tokat'ta oluşan bir görüntü, Tokatlıların bu haritadan ders çıkartmadığını gözler önüne serdi. Covid-19 tedbirlerinin devam etmesine rağmen Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Kalabalığa şeker pancarı parası almak için sıraya giren gidenlerin neden olduğu anlaşıldı. Sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği kuyruğu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Polis ekipleri, sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pancar üreticileri uzayıp giden kuyruktan yakınarak, soğukta havada uzun süredir kuyrukta beklediklerini dile getirdi.