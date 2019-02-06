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Baraj inşaatında sabotaj gibi hırsızlık

Tokat’ın Zile ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatının iletişim kablolarını keserek hırsızlık yapan 2 kişi Yozgat’ta düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatının iletişim kablolarını keserek hırsızlık yapan 2 kişi Yozgat'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Tokat'ın Zile İlçesinde yapımı devam eden HES barajının iletişimin kabloları hırsızların hedefi oldu. Kabloları kesip çalan hırsızlar HES ile olan iletişimin kesilmesine neden oldu. Kısa bir süre önce de aynı hırsızlar tarafından kesilerek çalınan kablolar üzerine bölgede çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ikinci hırsızlığın da gerçekleşmesiyle birlikte harekete geçti. Barajın elektronik ve saha çalışmalarına ciddi zarar veren hırsızların piyasa değeri 10 bin lira, hurda değeri ise 850 lira olan kablolar, Tokat'tan görevlendirilen özel ekibin sıkı takibi ile Yozgat'ta ele geçirildi. 2 kişinin kabloları taşıdığı araçları ile ele geçirildiği operasyon sonrasında Jandarma ekipleri şüphelileri adli makamlara sevk edildi. 2 kişi adli makamlarca tutuklanarak Zile Kapalı Cezaevine gönderildi.

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