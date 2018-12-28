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Başçiftlik'te kar yağışı

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar aralıklarla devam ediyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar aralıklarla devam ediyor.


Tokat'ın ilk ve tek kayak merkezinin bulunduğu Başçiftlik ilçesinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yaklaşık 5 bin 300 nüfusu bulunan ilçede belediye ekipleri kepçe ve greyderler ile kar temizliği yaparken, vatandaşlar da evlerinin çevresindeki karı kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı. Beyaz örtü ile kaplanan 1450 rakımlı ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi ise hafta sonu ziyaretçilerini bekliyor.

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