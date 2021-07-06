Başı demir parmaklıklara sıkışan afacanı itfaiye kurtardı

Tokat'ın Zile ilçesinde başı demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Nakkaş Mahallesi Cesur Sokak bulunan tek katlı evde meydana geldi. 4 yaşındaki Kalhan Şengül, camın önünde oynadığı sırada başını korkuluk demirlerinin arasına sıkıştırdı. Aile itfaiye ekibini arayarak, yardım istedi. Zile Belediyesi itfaiye ekipleri demir parmaklıkların arasını alet yardımı ile açarak çocuğu kurtardı. Yara almadan kazayı atlatan afacanın ailesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.