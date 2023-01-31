Başıboş köpekler köylünün korkulu rüyası haline geldi

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Korucuk köyüne başıboş sokak köpeklerinin bırakılması vatandaşları çileden çıkardı.

Zile ilçesine 5 kilometre, Pazar ilçesinde 30 kilometre uzakta bulunan Korucuk köyünde başıboş sokak köpeği sorunu her geçen gün artıyor. Çevre ilçelerden köylerine köpek bırakıldığını ileri süren köylüler zaman zaman saldırgan davranışlar da sergileyen başıboş sokak köpeklerinden dert yandı. Vatandaşlar başıboş sokak köpekler nedeni ile köylerine insanların girmeye korktuğunu kaydetti. Köy Muhtarı Adnan Ekenel, sokak köpeklerinin getirilip köylerine bırakılmasından şikayetçi olduklarını söyledi. Köyde insanların gezmeye çekindiğini ifade eden Ekenel, köpeklerin toplanarak hayvan barınağına götürülmesini istediklerini kaydetti.

Köy sakinlerinden Mehmet Ataseven ise sokak köpeklerinin köylerine bırakılması nedeni ile sorun yaşadıklarını belirterek, “Sahipsiz hayvanların suçu yok. Suç bu hayvanları buraya getirenler. Zile'den, Pazar'dan getirip köyümüze bırakıyorlar. Mecbur bu hayvanlara bakmak durumunda kalıyoruz. Yoksa sağa sola saldırıyorlar. Birbirlerini öldürüyor. Belediyeler barınak yapıp bakacağını söylüyor. Hepsi yalan. Çünkü Zile'den geliyor bu hayvanlar. Bakım masrafı sıkıntı değil de bu hayvanların bu şekilde yaşaması sıkıntı. İnsanlar arabasından inemiyor, elektrikçi geliyor saatleri dolaşamıyor. Her sene 30-40 yavru köpek ölüyor. Hayvanseverler gelip baksın en azından mama desteği versin. O nedenle belediyeden bir umudumuz yokta duyarlı vatandaşlarımız, valimiz, kaymakamımızın yardımcı olmasını istiyoruz” diye konuştu. Serhat Duran da köpeklerin köy girişine bırakılması neden ile mağdur olduklarını, hayvanlara bakacak durumlarının kalmadığını söyledi.