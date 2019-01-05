Başkan Bekler'e yılın belediye başkanı ödülü

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler'e Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu tarafından yılın Belediye Başkanı ödülü verildi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (Haykonfed) tarafından yılın belediye başkanı seçilmesinden mutluluk duyduğunu ifade Başkan Yılmaz Bekler, 2014 yılında göreve geldiğimizde sadece Turhal da yaşayan insanların değil Turhal da yaşayan tüm canlıların Belediye Başkanı olduk. Göreve başladığımız günlerde belediyemizin bünyesinde Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezimiz yoktu. Hastalanan, yaralanan canlarımızı Turhal'dan Tokat'a, Samsun'a götürüyorduk. Bu hem bizler açısından hem de canlar açısından üzücü bir durumdu. Belediye projelerimiz arasından öncelik olarak Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi yapmayı ön gördük ve işe koyulduk. 2017 yılında Turhalımıza Orta Karadeniz bölgesinin ikinci büyük hayvan barınağını yaptık. Hayvan barınağımız ameliyathanesinden karantina odalarına, padoglarından kulübelerine, rehabilite odalarından haybulans aracına, güvenliğinden veteriner hekimine kadar eksiksiz bir hayvan barınağınıTurhalımıza kazandırmış olduk “ dedi.

“Merhamet kenti Turhal”

Turhal'ın bir çok yerine besleme üniteleri yerleştirdiklerini belirten Başkan Bekler, Turhal Belediyesi olarak ilçemizin bir çok noktasına hayvan besleme üniteleri yerleştirdik. Yaz kış demeden rabbimizin bizlere emaneti olan canlar için üniteleri dolu tutuyoruz. Turhallı hemşerilerimiz gerek evlerinin gerek dükkanlarının önlerine bir kap su bir kap yemek bırakıyorlar. Ecdadımızın merhamet duygularını azda olsa bugün Turhalımızda yaşatmaya çalışıyoruz” dedi

“Bu başarı tüm Turhal halkının ”

İnanmanın başarmanın yarısı olduğunu ifade eden Başkan Bekler, “2014 yılında Turhal halkı bizlere inandı. Bizde makamın gururuna değil hizmetin onuruna talip olduk. Turhal da yaşan her canlıyı memnun etmeye çalıştık. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (Haykonfed) tarafından bizlere takdim edilen bu ödül şahsıma değil merhamet kenti Turhal da yaşayan tüm vatandaşlarımıza takdim edilmiştir. Bu başarı Turhal halkınındır. Halkımız bizlere inandı. Bizde halkımıza hizmete inandık. “ diye konuştu.

Turhal Belediyesinin Canlar için çalışma sergileyen önde gelen Belediyeler arasında olduğunu belirten Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç, “Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler her konuda olduğu gibi sokak hayvanları konusunda da her daim son derece duyarlı olmuştur. Allah'ın "Dilsiz Kullarım " dediği hayvanlara sahip çıkarak kanun görev bir tarafa vicdan ve merhamet duygularıyla yaklaşmıştır. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (Haykonfed) Başkanı Nesrin Çıtırık adına bu güzel çalışmaların mimarı Belediye Başkanımız Yılmaz Bekler'e yılın belediye başkanı ödülünü takdim ediyorum. Bu vesileyle tüm belediyelerimizden, belediye başkanlarımızdan aynı duyarlılığı bekliyoruz. “ diye konuştular.