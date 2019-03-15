Başkan Eroğlu: “Boş vaatler vermem”

Eyüp Eroğlu, Tokat halkının 5 yılda yaptıkları hizmetleri gördüğünü ifade ederek, “Yapım itibariyle de boş vaatler vermem, ayağı yere basan işe bakarız ve ona göre hareket ederiz” diye konuştu.

Sanayi sitesinde esnaflarla bir araya gelen Eyüp Eroğlu'na AK Parti İl Başkanı Metin Pokat ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk eşlik etti. Kahvaltı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, hizmet üreterek şehre değer kattıklarını ifade ederek, “Hiçbir adayı eleştirmek istemiyorum ama baktığımızda hiçbirinin projesi yok. Kimsenin şu şehre dair bir düşüncesi yok. Bizler, kentsel dönüşüm diyoruz, yeni imar alanları, yeni bulvarlar diyoruz, yatırımcıyı Tokat'a getireceğiz, yeni iş alanları oluşturacağız diyoruz. Gümenek için projemiz var, Topçam'a, Gıj Gıj'a yapacaklarımızı ortaya koyuyoruz. Gücümüzün yettiğince bu şehre hizmet edeceğiz” dedi.

“Boş vaatler vermem”

5 yılda yaptıkları projelerin ortada olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “Şahsen beni tanıyorsunuz, neler yaptığımızı neler ortaya koyduğumuzu gördünüz. 5 yıl önce ‘iyi bir avukat ama iyi belediye başkanı olur mu?” denilmişti. 5 yılda neler yaptığımızı gördünüz, bundan sonraki 5 yılda da kalan işimizi yapacağız. Sizler destek vereceksiniz, siz seçeceksiniz, siz bu görevi verirseniz bizler bunları yapacağız. Olaya bu açıdan bakmak lazım. Yapım itibariyle de boş vaatler vermem, ayağı yere basan işe bakarız ve ona göre hareket ederiz. Yoksa Kafdağı'ndan vaatler verip, pembe tablolar çizelim, şu olsun bu olsun şeklinde bir yapımız olmadı olmazda” diye konuştu.

Yeni sanayi alanının tapu sorunun çözüldüğünü ifade eden Başkan Eroğlu, “19,5 milyon bundan dolayı sağlanan bir fayda var. 530 dönümlük bir arazinin tamamı satın alınacakken sadece dükkânların olduğu kısımlara ücret ödenerek fayda sağladık. Sanayi Sitemiz ihaleye çıkacak. Cumhurbaşkanımız Tokat Valiliği ziyaretlerinde kendisi ile görüşmemiz oldu. Sanayi sitesiyle ilgili yola çıktık, yapılacak. Sanayi esnafımız rahat olsun. Sanayi ile ilgili yapılan mücadeleyi, vefayı görün istiyorum. Bizler sizin için çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Mesele çalışmak, bu şehre değer vermek. Sizler arif insanlarsınız, her şeyi görüyorsunuz. İyi bir değerlendirme yapın. İçinizden, kalbinizden, gönlünüzden ne geliyorsa ona oy verin. Hayırlı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.