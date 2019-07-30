Başkan Eroğlu, Bosnalı gençleri makamında ağırladı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Bosna Hersek'ten gelen öğrencileri makamında kabul ederek, “Buraya gelmeniz kardeşlik köprümüzün devam etmesi adına çok önemli” dedi.

Bosna Hersek'te 4 farklı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan ve dil gelişimine katkı sağlamak amacıyla Tokat'a gelen 40 Bosnalı genci Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu makamında kabul etti. Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Uluslararası öğrenci koordinatörü Doç. Dr. Fatih Yılmaz'ın da katıldığı ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, ecdat torunları Bosnalı gençlerin Türkçe öğrenimine katkı sözü veren Rektör Bünyamin Şahin'in daveti ile TÖMER Türkçe kurslarından biri de Tokat'ta açıldığını söyledi. Bosnalı gençlerin Tokat'ta bir ay hem tarihi yerleri gezdiklerini hem de dedeleri Ali Paşa'nın mekanı Tokat'ta Türkçe öğrendiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Sizleri Tokat'ımızda misafir ettiğimiz için sevinçliyiz heyecanlıyız. 1992 yılı bizim için önemli acı dolu bir yıl oldu. 1995'teki Srebrenitsa katliamı hepimizin yüreğinde. Sizler bizim kardeşimizsiniz. Osmanlı'ya dayanan dostluğumuz muhabbetimiz var. Bizleri sizleri ayrı değil, kendimiz gibi görüyoruz. Tokat'a gelerek duygulandırdınız bizi. Buraya gelmeniz kardeşlik köprümüzün devam etmesi adına çok önemli. Tokatımızı yaklaşık 1 aylık süreçte daha iyi tanıma fırsatı buldunuz. Bu şehir birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bunun için sizleri burada misafir etmekten onur duyuyoruz” dedi.

Başkan Eroğlu'nun konuşmasının ardından grup adına söz alan Bosna Hersekli bir öğrenci; “Tokat'a geldiğimizde çok büyük bir şaşkınlık yaşadık. Tokat'ın insanı çok yardımsever , bizim şehrimize kültürü ve insanları ile çok benziyor. Bir şehri güzel yapan o şehrin insanlarıdır. Tokat'ın insanı çok güzel , adını daha önce hiç duymamıştık ama burası çok güzel bir şehir. Buradan ayrılmak zorunda kalacağımız için üzgünüz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.