Başkan Eroğlu: “Cumhurun zararına bir tek cümle dahi etmedik, etmeyeceğiz”

Seçim çalışmalarını sürdüren Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu, Çay Mahallesi'nde düzenlenen mitingde konuştu. Şair Dursun Ali Erzincanlı'nın konuşmasının ardından Başkan Eroğlu, vatandaşların tezahüratları eşliğinde sahneye çıktı. Konuşmasında Cumhur İttifakı'na değinen Başkan Eroğlu, “Biz diyoruz ya belediye işi gönül işi. Biz sizi çok sevdik, biz sizi karşılıksız sevdik. Biz sizin sevginizi çok üstün gördük. Her türlü makamın, vasfın, mevkinin ötesinde gördük. Onun için bugünlere kadar beraber geldik, beraber yürüdük, birlikte başardık. Bundan sonra da birlikte yürüyeceğiz, birlikte başaracağız, birlikte Tokat olacağız inşallah. Derler ki, 'Denizde ne varsa kıyıya o vurur, gönülde ne varsa dilde o olur' diye. Hep birlikte hepimiz için söylüyorum, bizim gönlümüzde ülke, millet, güzellik, iyilik var. Hepinizin diline de güzellik, memleket, vatan sevdası yansıyor. Son bir ayda cumhurun iki liderini Tokat'ta ağırladık. Cumhurbaşkanımız da geldi güzellikten, iyilikten, dostluktan, vefadan, memleket sevdasından, bekadan, Tokat'ta yapılan hizmetlerden bahsetti. Aynı şekilde Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey de aynı şekilde cumhurdan bahsetti. Cumhur İttifakı'na olan önemden, ona zarar vermemekten, Tokat'la yapılan hizmetlerden bahsetti. Her iki liderimizden de rabbim razı olsun. Bizde teşkilatlar, başkanlar olarak, adaylar olarak cumhurun zararına bir tek cümle dahi etmedik, etmeyeceğiz. Çünkü bizim gönlümüz millet diyor, bizim gönlümüz Türkiye diyor, Türkiye'nin bekası diyor, şahsımızın hiçbir önemi yok. Bizim için ülke önemli, siz önemlisiniz. İnşallah bundan sonra da ülkemizin bekası için sizlerin iyiliği için, sizlerin güzelliği için çalıştık, çabaladık. Bundan sonra da inşallah çalışacağız” dedi.

"Mahalle sosyal tesislerinde ücretsiz düğün imkanı sağlanacak"

Başkan Eroğlu, Çay Mahallesi ve bölgesinde yapılan çalışmalar ile şehirde yapılması planlanan çalışmaları da anlattı. Eroğlu, Çay Mahallesi'nde “Saat Kulesi Meydan ve Otopark” ile “Behzat Mahalle Sosyal Tesisi” projelerine değinerek, “Bu sosyal tesis 4-5 mahalleye hitap edecek. Belli bir gelir grubunun altında olan, evlenmek isteyen değerli kardeşlerimize ücretsiz düğün yapacakları düğün salonlarını hediye ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Masa bizden, sandalye, mutfak, imkanlar bizden, düğün de sizden diyorum. Bu tesisin içinde gençlik sporevi de olacak. Bey sokağı ve beyhamam sokağı sağlıklaştırma projesi. Burası Türkiye'nin parlayan yıldızı olan sokağı olacak” ifadelerini kullandı.