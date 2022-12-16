Başkan Eroğlu: “Ekonomiyi iyi yönettik”

Ekonomiyi iyi yönettik” dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediyenin bütçe durumu hakkında açıklamalarda bulundu. 9 yıl içerisinde yaklaşık 3 milyar TL yatırımı Tokat'a kazandırdıklarını belirten Başkan Eroğlu “En az borcu olan belediyelerden biriyiz. Projelerimizi hayata geçirirken belediyeyi borç yükünün altına sokmadık. İşlerimizi yaparken çok kredi çekmemeye özen gösterdik. Bütçemizi efektif kullanarak bütün bu çalışmaları hayata geçirdik. 2014 yılında göreve geldiğim zaman belediyemizin bütçesi 92 milyondu. Bu yıl öngörülerimize göre 550 ila 600 milyon TL bütçemiz gerçekleşiyor. Yüzde 550 gibi rakamlara varan bir büyümeyi sağlamış olacağız. Göreve geldiğimde 40 milyon TL civarında bir borcumuz vardı. Şu anda 100 milyon TL civarında bir borcumuz var. Bu noktada belki de belediyeler arasında kendi bütçesine göre en az borcu olanlar sıralamasında Türkiye'de ilk on içerisinde yer alan bir belediye durumundayız. Bütün projelerimizi ve çalışmalarımızı yaparken bu zamana kadar çektiğimiz kredi toplamda 40 milyon TL tutarını aşmamıştır” dedi.

"Kaynaklarımızı doğru kullandık"

Başkan Eroğlu, az kredi çekerek, borçlanmayarak ama üreterek güzel işlere imza attıklarını belirterek, “Bütün bunları yaparken kaynaklarımızı iyi kullandık. Ekonomiyi iyi yönettik. Yine dışarıdan Tokat'ımıza çok paralar getirdik. Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri oldu, kendilerine teşekkür ederiz. Yine bakanlarımızın destekleri, keza bizlerle beraber bu işe baş koyan teşkilatımız ve milletvekillerimizin hepsine teşekkür ederiz. Kaynaklarımızı doğru kullanarak, dışarıdan kaynaklar sağlayarak bütçemizi oluşturup güzel işlere imza attık. Aynı anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.