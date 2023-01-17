Başkan Eroğlu: “Gümenek millet bahçesinde çalışmalarımız devam ediyor”

Tokat'ta Gümenek'te yapımı devam eden “Gümenek Millet Bahçesi”nde incelemelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu çalışmaların süratle ilerlediğini ve Eylül ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiği söyledi.

Gümenek Millet Bahçesi'nin şehrin gözbebeği alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Eroğlu “İnanıyorum ki, burası bölgenin en güzel Millet Bahçelerinden biri olacak. Bu iddiamızı proje tamamlandığı zaman herkes görecek. Çünkü Gümenek yeşil alanları, orman hissi yaşatan ağaçlarının sıklığı ve içinden geçen ırmağıyla doğa harikası bir mekandır” dedi.

"Eylül ayına yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Gümenek bölgesinin güzel bir projeyle millet bahçesine dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Eroğlu “Şu ana kadar çalışmaların yüzde yirmi kadar bölümünün tamamlanmış olduğunu görüyoruz. Yapıların tamamlanmasının ardından havaların da ısınmasıyla birlikte peyzaj çalışmaları da hızlı bir şekilde bitirilerek bu yılın Eylül ayına yetiştirilmesini hedefliyoruz. 180 bin metrekarelik çok geniş bir alanda projemiz hayata geçiyor. Millet bahçemizin içerisinde Millet Kıraathanesi, kütüphane, seyir terasları gibi yapılar bulunuyor. Buranın belli bir bölümünde piknik yapılabilecek. İçerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, fitnes alanları, tenis kortu, futbol, basketbol ve voleybol sahaları yer alacak. Çim tepeler, şezlonglu dinlenme alanları ve pişirme alanları da proje içerisinde yer alıyor. Ayrıca festivallerin, konserlerin yapılacağını geniş bir etkinlik alanı projenin ana unsurları içerisinde yer alacak. Buraya gelen vatandaşlarımız otopark sıkıntısı çekmeyecek. 254 araçlık bir otopark da vatandaşlarımızın hizmetinde olacak” diye konuştu.

"Bütün ağaçlar hassasiyetle muhafaza edildi"

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu proje çalışmaları başladıktan sonra doğaya zarar verilmediğine dikkat çekerek; “Burada yapılan çalışmalarda sadece artık iyice kurumuş, yıkılmış ve yıkılma tehlikesi olan ağaçlar yok. Onların dışında bütün ağaçlar hassasiyetle muhafaza edildi. Sadece bununla sınırlı kalmayacağını, çalışmalar sırasında millet bahçesine 1936 yeni ağaç ve 63 bin 611 adet de çalı tipi ağaçlar buraya dikilerek alanın daha yeşil bir görünüme kavuşturulacağını hemşerilerimle paylaşmak isterim” dedi. Millet Bahçesi sözünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini ifade eden Başkan Eyüp Eroğlu “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği söz ve akabinde başlayan çalışmalar için hemşerilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanlığımıza, TOKİ yetkililerine, yüklenici firmaya ve belediye çalışanlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.