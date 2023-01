Başkan Eroğlu: “Hanım kardeşlerimizin çalışmalarını güçlendireceğiz”

Tokat il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda kooperatif üyeleri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üretimin ve pazarlamanın güçlendirilmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “İl merkezimiz ve ilçelerinde hanım kardeşlerimizin kurmuş oldukları kooperatiflerin kimi emekleme aşamasını geçip işlerini geliştirirken kimileri ilk aşamalarını kaydediyor. Onlar ürettikleri ürünlerle bir taraftan ekonomiye kattıkları değerle birlikte ürünlerimizi ülkemizin her yanına tanıtıyor, ihracat gerçekleştiriyor” dedi.

Kadın isterse her şeyi başarabilir

Kadın kooperatiflerinin il genelinde kadınların sosyal hayatta daha güçlü olmasına, kadın istihdamının artmasına katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Eyüp Eroğlu “Hanım kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz zaman her zaman ifade ettiğimi bir söz var: ‘Kadın isterse her şeyi başarabilir'. Son yıllarda hanım kardeşlerimiz kurdukları ve çalışmalarını sürdürdükleri kooperatiflerle çok önemli temeller attılar. Bizler bu toplantıda faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilenmiş olduk. Bu çalışmaların geliştirilmesi açısından fikir alışverişinde bulunduk. Bizden taleplerini not aldık. Bütün bu bilgiler ışığında hem kadın istihdamına katkı sağlamak hem de üretim ve pazarlamaya destek olmak için yapacağımız çalışmaları not ettik” dedi.

Tokat merkez ve ilçelerindeki çalışmaları bir bütün olarak gördüklerini ifade eden Başkan Eroğlu “Her yöremizde üretilen yöresel ürünler, kadın kooperatiflerimizin çalışmaları ile bir katma değer kazanıyor. Günün gelişen şartlarında tanıtım, internetten pazarlamanın yanında hem üretim hem de satış için mekânlar oluşturma noktasında bizler belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Diğer yandan paydaş kurumlarla yapılacak çalışmalar için bir köprü olacağız. Hanım kardeşlerimizin çalışmalarını güçlendireceğiz” diye konuştu.