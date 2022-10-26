Başkan Eroğlu, hayalindeki projeyi açıkladı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hayalindeki projenin Tokat'a Uluslararası Yaş Sebze Meyve Lojistik Merkezi ve yanında ihtisaslaşmış bir tarım gıda konserve alanı çalışmasını hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Tokat'ta bir otelde düzenlenen çalıştayın kapanış toplantısı Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun katılımı ile yapıldı. Tokat'ın geleceğine yönelik turizm, tarım ve ekonomi başlıkları altında konuşma yapan Başkan Eroğlu, hayalindeki projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Tokat'ımızda son yıllarda yapılan çalışmalarla tarımsal üretimde başta meyve olmak üzere önemli artışlar oldu. Bununla birlikte örtü altı tarımın daha fazla güçlenmesi gerekiyor. Birçok projeyi hayata geçirdik. Tokat'ın daha fazla gelişmesi, gelişmesinin hızlanması için projelerimiz arasında bir anda önce gerçekleştirmemiz gereken Tarım Organize Sanayi Bölgesi projesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir hayalimiz var. Tokat'ta bir Uluslararası Yaş Sebze Meyve Lojistik Merkezi ve yanında ihtisaslaşmış bir tarım gıda konserve alanı çalışmasını hayata geçirmek istiyoruz. Bu bizim şehrimizin dokusuna coğrafi yapısına ve tarımsal potansiyeline uygun olan bir çalışmadır. Eğer bunu başarabilirsek Tokat, bir Tokat daha olur diyoruz. Bu çalışmalarla katma değer üreterek çiftçilerimizin ekonomik kazançlarını yükselterek Tokat'ımızın ekonomik anlamda gelişmesine önemli katkılar sağlamış olacağız. Tarımsal ekonomi bağlamında bu çalışmalarla Tokat'ımızı bütün Türkiye'de adından söz ettirecek sonuçlara kazanımlara kavuşacağına inanıyorum” dedi.

Başkan Eroğlu, yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda kurulacak bir tarımsal organizasyonun içerisinde birçok tesisi barındıracağını belirterek, “Bir bölümünde yatırımcılara ayrılan yerde yatırımcıların devlet teşvikleri ile işletmeler kurarak Tarım OSB alanının kurulmasını planlıyoruz. Tokat'ta üretilen ürünlerin büyük bir hal kurularak ülkemizin her yanına gönderilmesi bunun yanında tarımsal ürünlerin işlenerek yurtdışına ihraç edilmesini kurguluyoruz. İhracata uygun ürünleri oluşturmak için laboratuvarların kurulduğu bir bölge. Yine kurutma fabrikalarının yer aldığı bir konseptin de yer aldığı bir bölge. Her türlü bilimsel altyapısı tamamlanmış tesislerle birlikte bir lojistik merkezi de kurularak Tokat'ı çok güzel noktalara taşıyacak bir çalışmayı gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. Bu çalışmayı tamamladığımız zaman Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma olacaktır. Bu çalışmanın hızlanması için bütün paydaşlarımızla işbirliği yapıyoruz ve en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.