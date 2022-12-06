Başkan Eroğlu:" Her başarı elbirliğiyle gelir"

Tokat Belediyesi Sıfır Atık projesi dahilinde şehrin birçok noktasında atıkların ayrıştırılması için çalışma yürütüyor. Yeniyurt Mahallesi'nde bulunan parkta evsel atıkların ayrıştırılıp dönüşüm sağlanması için eğitim ve uygulama merkezi kurma çalışması başlatıldı. Ayrıca öğrencileri bilinçlendirmek için okullarda seminerler veriliyor, çeşitli yarışmalar düzenleniyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Sıfır Atık konusunda Tokat'ta devam eden çalışmaları daha da güçlendirmek istediklerini belirterek, “Sıfır Atık, Tokat'ımızda hemşerilerimiz ile birlikte başarıya ulaştıracağımız bir konudur. Şehrimizdeki bütün hemşerilerimizin hem toprağımızın, sularımızın, doğamızın korunması hem de kaynakların israf olmaması için bir seferberlik duygusuyla bu konuya hassasiyet göstermeleri ile sıfır atık hedefine ulaşabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Her başarı elbirliğiyle gelir. Sıfır atık için evimizde göstereceğimiz birkaç saniyelik özenle israfın önüne geçerken bir taraftan da bize emanet olan doğal kaynaklarımızı korumuş olacağız. Şimdiye kadar devam eden çalışmalarımızı, bu konuda daha özenli olunması ile birlikte ülkemizdeki ve dünyadaki şehirlere örnek olacak bir seviyeye getirmek istiyoruz” dedi.