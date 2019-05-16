Başkan Eroğlu, öğrencilik yıllarına geri döndü

Tokat'ta, üniversite öğrencilerine sahur yemeği olarak menemen yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu öğrenci olduğu yıllara geri döndü.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, üniversite öğrencilerinden gelen sahur teklifini geri çevirmedi. Yeniyurt Mahallesi Turhal yolu üzerinde öğrenci evine konuk olan Başkan Eroğlu, gençlere kendi elleri ile hazırladığı menemeni sahur menüsü olarak ikram etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçeklesen sohbet sırasında Başkan Eroğlu, 1995-1999 yılları arasında üniversite okuduğu yılları sahur yemeği hazırlarken tekrar yaşadığını söyledi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Eroğlu, “Gençlerin fikrini almak, onların düşüncelerini edinmek çok önemli. İçinde yasadığımız topluma hizmet eden bizler onların duygularını bakış tarzlarını bilmek zorundayız. Her ne olursa olsun insanımızın, gençlerimizin fikirlerini, ülkeye bakış açılarını yakalamak zorundayız. Bu gece inanın ben de çok mutlu oldum. İmkanlar ne olursa olsun aileden uzakta olmanın bir mahzunluğu vardır. Biz de öğrenciliğimizde o yılları yaşadık. Biz de istedik ki bu gece genç kardeşlerimize aile ortamını oluşturalım istedik. Mübarek Ramazan ayının 10 gününü geride bıraktık. Rabbım tuttuğumuz oruçları, ibadetleri kabul eylesin” dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde okuyan Gaziantepli Berkay Ciledağ, Ordulu Barış Ertürk, Tokatlı Kazım Genç ve Tokatlı Murat Sahin sahur yemeğinin unutamayacakları bir anı olacağını söyledi. Berkay Çiledağ, Başkan Eroğlu'nu misafir olarak ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Başkanımızı gıyaben biliyorduk. Lakin gerçekten bu geceki samimi tavırları bizleri müthiş etkiledi. Biz gençler yöneticilerimizden hem böyle samimiyet, hem de bizleri dinlemelerini bekliyoruz” diye konuştu.