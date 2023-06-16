Başkan Eroğlu: "Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz"

Karne gününde öğrencilerin karne dağıtımına katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “Sizler Türkiye'nin yeni mühendisleri, doktorları, öğretmenleri, hakimleri, savcıları ve daha sayamayacağız çok sayıda mesleklerini yapan insanları olacaksınız. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz ve inanıyorum ki çok güzel işler başaracaksınız” dedi. Başkan Eroğlu, hafta sonu üniversite sınavına girecek bütün öğrencilere başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

"Gençliğimize her dalda yapılacak işler konusunda güveniyoruz"

Öğrencilerin sınıflarında karne dağıtımına katılan Başkan Eroğlu burada da “Bizlerin gençlerimizden beklentimiz çok yüksek. Onların geleceğin Türkiye'sinde çok güzel işlere imza atacaklarına inanıyorum. Çocuklarımız ve bizler çok büyük medeniyetin mirasçılarıyız. Şiar edineceğimiz konu, medeniyetimizi dünyadaki teknolojik gelişmelere de ayak uydurarak, üretimlerimizi artırarak, kendimizi daha da geliştirerek geleceğe taşımak. Gençliğimize her dalda yapılacak işler konusunda güveniyoruz. Yaz tatili başlıyor. Bütün çocuklarımıza güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum. Tatilde de eğlencelerinin yanı sıra kendilerini geliştirecek eğitimlere katılmalarını ve olmazsa olmazımız bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.