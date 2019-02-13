İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Eroğlu: "Sokaklar makam odamız oldu"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gün boyu süren vatandaş ziyaretleri sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Şehrimizdeki sokaklar makam odamız oldu" diye konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gün boyu süren vatandaş ziyaretleri sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Şehrimizdeki sokaklar makam odamız oldu" diye konuştu.


Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu, şoför esnafı ile bir araya geldi. Görev süresi boyunca yaptığı ziyaretlere, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde de devam eden Başkan Eroğlu; gün içerisinde yaptığı esnaf buluşmaları, ev toplantıları, STK buluşmaları ve Mahalle gezileri gibi etkinliklerde vatandaşların taleplerini dinledi. Şoför esnafı ile bir araya geldiği programda konuşan Başkan Eroğlu, "Sadece seçimden seçime değil, dönem dönem sizlerle sohbet ortamlarında, iç içe beraber olmaya gayret ettik. Bizim makam odamız oturduğumuz odamız olmadı. Şehrimizdeki Sokaklar makam odamız oldu. Tokat'ın sokaklarında, caddelerinde bulunduk, esnaf ziyaretleri yaparak, devamlı şekilde insanımızın yanında bulunmaya özen gösterdik. Çünkü her işin başı insandır. İnsana değer verilen yerde başarı olur. Ben bunu önemsedim. Haftanın ilk gününü halk gününe ayırdım. Haftanın en az birkaç gününe esnaflarımızla kahvaltı yaparak başladık. Haftanın belli günlerinde hanım kardeşlerimizin sohbetine yer verdik. Akşamları büyüklerimizle, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla toplandık. Yani yapacağımız işleri sizlere sorarak yapmaya gayret ettik; çünkü bizim işimiz hizmet etmek, gücümüz ise sizsiniz. Sizin gücünüz bizim gücümüz. Biz gücümüzü sizden alıyoruz. Bize yüklediğiniz görevi en layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.