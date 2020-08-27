Başkan Eroğlu söz vermişti, yıkım başladı

Tokat'ta, yaklaşık 40 yıldır 8 bin metrekarelik alanda hizmet veren belediye şantiye binasının yıkım çalışmaları başladı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun projeleri arasında yer alan Tokat Belediyesi Şantiye binası yeni yerine taşındı. Eski şantiye binasında başlayan yıkım çalışmalarını Başkan Eroğlu yerinde inceledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, yıkım çalışmalarının ardından bölgede 10 milyon TL'lik yatırımla Bilim Merkezi kuracaklarını söyledi. Proje kapsamında söz verdikleri gibi çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Eroğlu, "Şantiye binamız 1983 yılından itibaren Tokat'a hizmet veriyordu. Teknik birimlerimizin yer aldığı bu şantiye binamızı bir ay önce şehrimizin başka bir noktasına taşıdık. 8 Bin metrekarelik bir alanın boşaltılmasıyla birlikte buraların yıkımına başladık ve inşallah en kısa sürede düz bir alan haline gelecek. Bu alanda bir rant elde etmek veya yeni bir bina yapmak yerine şehrimiz için nefes alan bir yer haline getirmek istiyoruz. İnsanımız bizim için her şeyden önemli. Bu alanda; Tokat Valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Belediyemiz ortaklaşa yaklaşık 10 Milyon TL'ye mal olacak Bilim Merkezi kuracağız. Şuanda proje çizimini tamamlıyoruz” dedi.

Başkan Eroğlu, şantiye binasının yerine eğlen-dinlen alanları ile sosyal donatıları yapacaklarını ifade ederek, “Yine bu alanda kayıkların yüzdüğü, insanlarımızın dinlenebileceği liman haline getireceğiz. Kanal Tokat projemizi bu alanla büyüteceğiz. Önümüzdeki 1,5 - 2 yıl içerisinde bu projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bizler yaptığımız işlerle eserlerimizi meydana getiriyoruz. Karadeniz bölgesine, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.