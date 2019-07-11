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Başkan Eroğlu, taksicilerle bir araya geldi

Tokat Belediye Başkanı Av.

Eyüp Eroğlu, taksi durakları, sorunları ve uygulamada yaşanan aksaklıkların dile getirildiği toplantıda taksicilerin taleplerini dinledi.


Başkan Eroğlu'nun makamında gerçekleşen toplantıda şoförlere Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı (TESOB) Fehmi Çankaya ile Şoförler Odası Başkanı Bahadır Okur da eşlik etti. Taksicilerin ilettiği talepleri not alan Eyüp Eroğlu: “Taksici Şehrin mihmandar yüzüdür. Taksi durakları ve sorunlarını birlikte gidereceğiz. Çalışmalarımızda hem esnafımızın, hem de halkımızın memnuniyetini önemsiyoruz. Sizler bizim çokça değer verdiğimiz esnaf grubusunuz. Ne kadar zorluklarla mücadele ettiğinizin farkındayım. Ben ilettiğiniz talepleri, sizlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda da notlarıma ekledim. Kararları birlikte alıp, beraber değerlendirmemiz lazım. Aldığım 12-13 not arasında şu an da çözüm bulmakta zorlandığım tek konu korsan taksi oldu. Ama İnşallah, gerek Emniyet güçleri gerekse sizlerle bunu da ilerleyen zamanlarda çözüme kavuşturacağımızı umuyorum” diye konuştu.


Tokat Belediyesi Başkanlığı'nda misafir ettiği taksiciler ile istişarede bulunan Başkan Eroğlu, tekrar buluşup konuları detaylandırmak adına taksiciler ile sözleşti.

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