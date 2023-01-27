Başkan Eroğlu: “Tokat artık hedeflerine koşan bir şehir”

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın artık hedeflerine koşan bir şehir olduğunu söyledi.

Tokat'ta bir otelde düzenlenen programda Başkan Eyüp Eroğlu, iş insanları ile biraya geldi. Kürsüde konuşma yapan Başkan Eroğlu, ülkedeki gelişmelere değinerek, “Hamdolsun özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ülkemizin yüksek potansiyelli olarak büyümesine, güçlü bir ülke olma noktasına gelmesine, bütün dünyaya yaydığı enerjisiyle hep birlikte şahitlik ediyoruz. Dünün kayıkçı kavgasından kısır siyasetinden, anti demokratik uygulamalarından, faizden ve daha nice nice böyle suni gündemlerden kurtulmuş, bugün hamdolsun kendi gündemini kendi belirleyen bugün sayılı ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. Başındaki lideriyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman ve her platformda ben varım diyen bir ülke konumuna gelmiştir. Onun için bugün bu güzelliklerin sağlanmasında katkısı olan siz değerli iş insanlarına, siyasilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve yine dualarıyla bu ülkeye güzellikler katan bütün herkese ve değerli Cumhurbaşkanımıza ben huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Allah ondan razı olsun diyorum. Birlikte, beraberce Türkiye Yüzyılında daha nice hizmetler yapmayı Rabbim nasip etsin” dedi.

Birlik ve beraberlik için Tokat için yapılacak çalışmalarda şehrin hedeflerine ilerleyeceğini vurgulayan Başkan Eroğlu, “Tokat insanı çalışkandır, vatanseverdir, hamiyetperverdir ve tuttuğunu kopartır. Ve biz burada bütün Tokat'ımızın unsurlarını görüyoruz. Sayın Valimizi görüyoruz, siyasilerimizi görüyoruz ve bu şehre her zaman değer katan hem sivil toplum kuruluşlarımızı hem de iş insanlarımızı görüyoruz. Biz böyle birlikte olursak bu şehir için daha nice güzellikler oluşturabiliriz. Bir ve beraber olarak, birbirimize omuz verirsek bu şehirde daha büyük hikâyeler yazabiliriz. Hamdolsun ben bu birlik ve beraberliği görüyorum. Şimdi Tokat'ı sorunlarını çözen, ileriyi hedefleyen ve hedeflerine koşan bir şehir olarak görüyorum. Bunda sizlerin çok büyük emekleri var. Çok büyük destekleri var. İnanıyorum ki başta tarım anlamındaki çalışmalarda Tokat'ımızdaki katma değeri ve ekmeği büyüteceğiz” diye konuştu.