Başkan Eroğlu'dan birliktelik vurgusu

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ülkemizde yaşayan farklı kültürlerin bir mozaiği oluşturduğunu ifade ederek, “Biz ortak değerlerle birbirine sıkı sıkıya bağlı bir milletiz" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ile birlikte Turhal Yavşan Cem Evi'ni ziyaret etti. Samimi bir havada geçen ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Başkan Eroğlu, birlik beraberlik vurgusu yaptı. Atalarımızın bu topraklarda yüzyıllardır pek çok cendereyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Başkan Eroğlu, “Güzel olanın başı beladan kurtulmaz derler ya; o yüzden bu aziz topraklar pek çok mücadeleler vermişiz. Tokat şehrimiz de bu güzel vatan içerisinde birçok güzelliğin membaıdır. Arşivlerde adı ‘Darunnasır' yani yardım edenler diyarı olarak da geçer. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde ifade ettiği garip dostu bir şehirdir. Hacı Bektaşi Veli'nin ifadesi ile de bu toprak bir alimler, fazıllar yurdudur. Tokat, yardımsever insanların yaşadığı zor durumda kalan insanları karşılayan onlara kucak açan bir şehirdir. Bu sebeple çok farklı bakış açıları ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehirdir. Her farklı bakış açısını, görüşü, kültürü Tokat'ımızın bir motifi olarak görüyoruz. Güzel bir halının motifleri gibi. Bu motifler bir araya gelerek o güzel desenlerle bezenmiş güzel Tokat'ı oluşturuyor" diye konuştu.

"Biz ortak değerlerle birbirine sıkı sıkıya bağlı bir milletiz"

Başkan Eroğlu, ülkemizde yaşayan farklı kültürlerin bir mozaiği oluşturduğunu ifade ederek, “Ülkemiz de aynen Tokat'ımız gibi farklı desenlerle güzelliği oluşan bir ülke. Biz ortak değerlerle birbirine sıkı sıkıya bağlı bir milletiz. Rabbimiz bir, peygamberimiz birdir. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz, Hacı Bektaşi Veli'den tutun Yunus Emre'ye, Pir Sultan Abdal'a, Hubyar'a kadar hepsi bizim ortak değerlerimiz, büyüklerimizdir. Bayrağımız birdir. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bayrağımızdaki hilalimiz; bağımsızlığın sembolüdür ki, ortak değerimizdir. Tarih boyunca milletimiz hiçbir kuvvetin egemenliği altına girmemiştir. Hep bağımsız olmuştur. Bayrağımızdaki yıldızımız da bu ülkenin insanlarıdır, hepimiziz. Bir ayrılık görmüyoruz. Ben Ak Partili bir belediye başkanıyım fakat milletimize hizmet götürürken partisine bakmaksızın herhangi bir ayrım yapmadan hizmeti götürmeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu bakış açısıyla milletimiz üzerinde bir ayrım yapmadan bu hizmetleri götürme noktasında örnek aldığımız büyüğümüzdür. Cem Evlerinin statülerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmış ve kaynaklar aktarılmıştır. Bizler de yerel yönetimler olarak bu noktada elimizden geleni şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bizleri burada güzel gönüllerinizle misafir ettiniz, sizlerle burada bu güzel sohbetleri yapmamıza vesile oldunuz. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür eder, kapımızın sizlere daima açık olduğunu ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.