Başkan Eroğlu'dan çat kapı ziyaret

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Erenler Mahallesi'nde çat kapı ziyaretlerde bulundu.

Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Kadın Kolları üyeleri ile birlikte çat kapı ziyaretlerde bulundu. Seçim irtibat bürosu önünden minibüse binen Başkan Eroğlu, Erenler Mahallesi'nde düzenlenen çat kapı ziyaret programlarına katıldı. Vatandaşları ziyaret ederek sohbet eden Başkan Eroğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Başkan Eroğlu, çat kapı ziyaretlerine Erenler Mahallesi'nden başladıklarını ifade ederek, "Maşallah insanlarımızın yüzü gülüyor. Çat kapı ziyaretlerimizde desteklerini istedik. Bu ziyaretlerimiz devam edecek. Evlere hanelere girip selam vereceğiz. Mahalle sakinlerini dinleyeceğiz önerilerini alacağız ve daha güzel bir şehri onlarla beraber yapmış olacağız. Kadın kolları başkanımız başta olmak üzere kadın kolları üyeleri asıl işin kahramanı onlar. Rabbim hepsinden razı olsun. Kadın kollarımızdan oluşan 10 ekip mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.