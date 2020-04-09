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Başkan Eroğlu'dan maske uyarısı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında maske kullanılmasına özen gösterilmesini istedi.


Tokat'ta, korona virüs salgınına karşı belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Eroğlu, önümüzdeki birkaç haftanın önemine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Tokat'ta belediye olarak, diğer kurumlarla işbirliği içerisinde çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Korona virüsten korunmak için kişisel temizlik, izole ve teması kesmek bu sürecin en başında gelmektedir. Bu süreçte 65 yaş üstü hemşerilerimizin ve 20 yaş altı gençlerimizin hayatı eve sığdırmalarının yanı sıra, toplu ulaşım araçlarında alınan önlemler, çalışma alanlarının yeniden düzenlenmesi gibi tedbirler kısa sürede alınarak uygulamaya geçildi” dedi.


Maskesiz dışarıya çıkmayın uyarısı


Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, maskesiz dışarı çıkılmaması uyarısında bulunarak, “Maske takılması konusunda halkımızın daha dikkatli olması, toplu alanlarda maskelerin mutlaka takılması gerekmektedir. Devletimiz maskeleri ücretsiz bir şekilde sizlere ulaştırıyor. Bizler de belediye olarak maskeleri vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimizden ricamız maskesiz dışarıya çıkmamaları ve tüm tedbirlere uymalarıdır. Her bir birey kendini çok iyi şekilde izole ederek, temizliğine dikkat etmelidir” diye konuştu.

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