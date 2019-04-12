Başkan Eroğlu'dan, yerel kalkınma hedefi

Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ikinci dönemde de yüzde 48.80 oyla seçimleri kazandı. Mazbatasını alarak görevine devam eden Başkan Eroğlu'nun ikinci dönem hedefi 71 proje ile birlikte yerel kalkınmaya öncülük etmek. Projelerini yerel kalkınma endeksli bir rota çizerek sürdürmeyi amaçlayan Başkan Eroğlu'nun hedefleri arasında Tokat'ı tarımda 10 ilden birisi yapmak yer alıyor. Tokat'ın Karadeniz bölgesinde tarım ve hayvancılıkta lider şehir olması için Başkan Eroğlu'nun yerel kalkınma ve istihdam projelerine arasında Tokat Uluslararası Yaş Sebze Meyve Lojistik Merkezi (TUHAB), Yatırımın ve Yatırımcının Desteklenmesi, Canlı Hayvan Borsası, İstihdam Garantili Belediye İş Atölyeleri projeleri dikkat çekiyor.

Geçmişin ihyası, geleceğin inşası için Tokat'ta turizmi canlandırmanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Başkan Eroğlu, tarihi şehirlerin kalbi niteliğinde yaşamın portresini sunan meydanları olduğuna dikkat çekerek, “Hatuniye Cami ve çevresindeki ‘Tokat Meydan' alanı da böyle tarihi bir kimliğin kalbidir. Meydan denildiğinde Selçukludan Osmanlıya birçok tarihi eser yanında yaşanmışlıklar ve bu şehrin kimliği vardır. Meydan Projesi ile bu şehre, tarihimize ve ecdadımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirdik. Hem tarihi bölgeyi eski misyonuna kavuşturmak hem de bölgede ticari canlılığa can suyu olmayı hedefledik. Türkiye'de ender görülen bir uygulama ile bölgedeki ticari hayat kesintiye uğratılmadan inşaat faaliyeti yürütülüyor. Hem proje hem de esnafın ticareti devam ediyor. Yaklaşık 35 milyon TL'ye mal olan Meydan Projesi Tokatlıların 30 senedir hayali olan bir projedir. Meydan projesi ile tarihi eserlerin çevresinin açıldığı kimlikli bir Tarihi Tokat Meydanı ortaya çıkartılmış olacak. Hedefimiz; tüm çalışmalarımızda bir yandan şehrimizi imar ederken bir yandan da şehrimizi ihya ederek 6 bin yıllık tarihi ile Anadolu coğrafyasının kadim şehri Tokat'ımızda insanımızı ekonomik olarak doyurarak mutlu yaşamasıdır” dedi.

Başkan Eroğlu, Tokat'ın büyüyerek değiştiğini ve gelişmeye devam ettiğini ifade ederek, “Her yıl 5 bin artan nüfusumuz var. 10 yıl sonra bu şehrin nüfusu 250 bin olacak ve biz ona göre şehri inşa edeceğiz. Vizyon projeler, yerel kalkınma ve istihdam projeleri, turizm, kentsel dönüşüm, ulaşım, altyapı, kültür ve sosyal projeler, engelli projeleri, spor ve çevre projeleri ile şehrimize değer katmaya devam edeceğiz. Vizyon projelerimiz arasında Gümenek Millet Bahçesi, Kanal Tokat-2, Saat Kulesi Meydanı, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Bilim Merkezi, Fuar Alanı, Millet Kütüphanesi, Behzat Kapalı Pazar Yeri Projesi, Sulusokak ve Behzat Mahalle Sosyal Tesisleri, Yüzme Havuzu ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Dudayev Meydanı ve Parkı Projesi, Yeşilırmak İlkokulu Yapımı Projesi yer alıyor” diye konuştu.

Başkan Eroğlu, Kanal Tokat projesinin yapılmasından sonra şehre gelen ziyaretçi sayında önemli artış gözlendiğini belirterek, proje gerçekleştikten sonra konaklama turist sayısında 56 bin kişi artış sağlandığını, bu anlamda 250 bin olan turist sayısının tarih, doğa ve kültürel değerleri ile 1 milyona çıkmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.