Başkan Eroğlu'na coşkulu karşılama

Mahalli İdareler Seçim çalışmaları kapsamında Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ilk mitingini Mahmut Paşa Mahallesinde yaptı. AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan ile mitingin yapılacağı alana gelen Başkan Eroğlu'nu gençler meşalelerle karşıladı. Vatandaşların tezahüratları arasında miting alanına giren Başkan Eroğlu, gönüllere girmek için çalıştığını kaydetti. Mahmut Paşa Mahallesinde yapılan çalışmaları dile getiren Başkan Eroğlu, 71 projesinden bazılarını vatandaşlara anlattı. Başkan Eroğlu, “Bu şehre alın terimi akıtmaya çalıştım. Bu şehir bir vefa şehridir. Tokat kendisi için çalışanı çok iyi bilir. Asla vefasızlık ta yapmaz. Ben onun için sizin vefanıza sizin duanıza güveniyorum. Diyorum ki biz birlikte başardık” diye konuştu.

Başkan Eroğlu, konuşmasının ardından vatandaşlarla öz çekim yaptı. Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt'ın konuşmasının ardından İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu mahalle sakinlerine konuşma yaptı.