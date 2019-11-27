Başkan Eroğlu'ndan doğrudan demokrasi uygulaması

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalle buluşmaları kapsamında Kabe-i Mescit, Erenler ve Topçubağı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle halkının yapılmasını istemediği hiçbir şeyin yapılmayacağını belirten Başkan Eroğlu, doğrudan demokrasi uygulaması olan mahalle buluşmalarının devam edeceğini ifade ederek, “Projelerimizi tüm Tokat'ı ilgilendiren ve mahalle bazlı olmak üzere ayırdık. Öncelikle Tokat'ın geneli ilgilendiren projelerimizden kısaca bahsedersek; Söz vermiş olduğumuz 71 projemizin yapımına başladık. Gümenek millet bahçemizi yapmaya başladık. Dartaş İçme suyu barajımız yatırım programına alındı ve yapımına başlayacağız kısa bir sürede. Yeni içme suyu depolarımızı geçtiğimiz dönemde yaptık. Barajımızı da yaptığımızda Tokat'ın 40 yıllık su ihtiyacını gidermiş olacağız. Her yıl 18 milyon metreküp su, yaklaşık 260 bin nüfusa yetecek içme suyu elde etmiş olacağız. Milletvekillerimize de bu konuda teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Eroğlu, devam eden diğer projelerle ilgili değerlendirme yaparak, “Geçtiğimiz hafta sanayi bölgesinin taşınmasıyla ilgili müjdemizi aldık. Bakanlığımız tarafından 2020 yılı yatırım programına alındı ve inşallah yapımına başlanılacak. Tokat için en önemli gelişmelerinden biriydi. Gençlerimiz için iki tane yüzme havuzumuz iki tane de spor salonumuz için girişimlerimizi yaptık ve Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından bunların yapımıyla ilgili sözümüzü aldık. Ayrıca şehrimiz içerisindeki parklarda da gençlerimizin spor yapabilecekleri alanlar oluşturacağız. Sanayi sitesinin taşınması haricindeki diğer projelerinin değeri yaklaşık 78 milyon TL'ye mal oluyor ve inşallah 2020 yılında bunları şehrimize kazandıracağız. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarımıza kendi ekiplerimizle devam ediyoruz. Tarihi sokaklarımızı restore ederek, ortaya çıkaracağız inşallah” diye konuştu.

Mahalle buluşmaları sonrasında mahalle muhtarları ve teknik ekibiyle birlikte mahallelerde inceleme yapan Başkan Eroğlu, gerekli talimatları birimlerine aktardı.