Başkan Eroğlu'ndan Fransa'ya sert tepki

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Fransa'da katıldığı bir toplantıda terör örgütlerine destek verdiği gerekçesiyle kayyum atanan belediyeler üzerinden getirilen provoke maksatlı öneriye sert cevap verdi.

Fransa'nın Orleans şehrinde gerçekleştirilen CEMR toplantısına Türkiye'den katılan 8 belediye başkanından birisi olan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ülkeye döndü. Bu toplantıda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Anders Knape'in ve Münih Belediye Başkan Vekilinin maksatlı sorularını verdiği cevap sonrasında kınayan Başkan Eroğlu'nun konuşması toplantıda bulunan bir Türk tarafından kaydedilmiş ve basına ulaştırılmıştı. 26 ülkeden 150'ye yakın temsilcinin katılımıyla gerçekleşen kongrede yaşananları gazetecilerle paylaşan Başkan Eroğlu, talihsiz olarak nitelendirdiği soruların ise kongreye bağlı olarak, Ocak ve Mayıs aylarında yılda 2 kez toplanan siyasi komitede sorulduğunu söyledi.

Eroğlu: “Duyar durmaz beynime kan sıçradı”

Türkiye'nin bu komitede seçilerek gönderilmiş 8 üye belediyeyle temsil edildiğini söyleyen Başkan Eroğlu, “Rutin olarak toplantı devam ederken bir söz alındı. Münih Belediye Başkan Vekili'nin aynen cümlesi şu, ‘Türkiye'ye özel bir parantez açılması gerekir. Türkiye'de seçilmiş insanlara karşı bir baskı var ve orada demokrasi işlemiyor' cümlesi. Tabi ben bunu duyar duymaz beynime kan sıçradı. Nasıl olur da bizim ülkemizle ilgili böyle bir şey söylenebilir? Uluslararası bir arenada, 26 ülkenin temsil edildiği öyle bir yerde bu cümle nasıl sarf edilir? Ben hemen söz aldım. Sağ olsun oradaki Başkan Hanım bize söz verdi ve orada aynen şu cümleleri serdettim: ‘Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye bir demokrasi ülkesidir ve bunu da en iyi tesis etmiş ülkelerin de başında gelmektedir. Hele hele son yıllarda ülkemizin geçirdiği bu safahat bunu çok açık seçik ortaya koymaktadır.'

“Kastedilen kayyum atanan belediyelerdi”

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, konuşmasına gelen soruda kastedilenin kayyum atanan belediyeler olduğunu bildiğini ifade ederek devam ettiğini söyledi. Başkan Eroğlu, “Bizim kayyum atanan belediyelerimiz üzerinden sanki demokrasi yokmuş da, antidemokratik yollarla onlara bir baskı uygulanmış da görevden el çektirilmiş anlamına gelecek sorularına da cevap verdik. Bir belediye düşünün dedim. Bu belediye ülkenin seçilmiş hiçbir organizmasını kabul etmiyor. Ülkenin yasalarını, ülkenin kurallarını, ülkenin birliğini, beraberliğini bir şekilde ben hiçe sayarım diyor. Bu ülkenin yıllarca, yüzyıllar boyunca bu birlik beraberlik ruhuna halel getiren, zarar getiren, 1985'ten beri kanlı eylemler yapan, bebek katili olan bir PKK ile onun dış uzantısı olan DAEŞ ile KCK gibi birçok yapılanma ile iç içe olan, delillerle sabit ve bunlarla beraber ve birlikte hareket ettiği anlaşılan. Hendekler kazan, belediyelerin kepçelerini bir şekilde vatandaşına karşı gönderen, o şehirdeki inşaların ölmesine, şehit olmasına, oradaki binaların, insanların, evlerin bombalanmasına vesile olan bir belediyeyi ve belediye başkanını, hukuk çerçevesinde, bütün delilleriyle, ispatlı şekilde yargıya teslim edildiği halde, nasıl olur da bunları görevden el çektirmeden devam edebilirsiniz. Yorumu size bırakıyorum, siz olsanız ne yaparsınız dedim. Tabi herkes sustu ve bir anda bir sessizlik oluştu” ifadelerini kullandı.

“Art niyetli bu tavrı ve cümleleri kınadık”

Başkan Eroğlu konuşmasını Münih Belediye Başkan Vekili ve Konseyin İsveçli Başkan Yardımcısı Anders Knape'i sart ettikleri bu cümlelerinden dolayı kınayarak sonlandırdığını söyledi. Başkan Eroğlu, “Bizim ülkemiz, Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hukukun, demokrasinin, adaletin ve her şeyin yargı yoluyla çözülmesi ne önem veren, bu doğrultuda hareket eden ve bunu tesis eden bir ülkeyiz. Burada art niyetli bu tavrı ve bu cümleleri kabul etmiyorum ve kınıyorum diyerek gerekli cevapları orada verdik” ifadelerini kullandı.

Şırnak Belediye Başkanı da konuşma yaparak iddiaları doğru bulmadığını söyledi

Başkan Eroğlu kendi yaptığı konuşmanın ardından Şırnak Belediye Başkanının da söz aldığını dile getirerek, iddialara karşı O'nun da tavrını koyduğunu söyledi. Eroğlu, “Sağ olsun Şırnak Belediye Başkanımız da söz aldı. Ben o bölgeden gelen Kürt vatandaşı olan bir insanım dedi. Burada asla bir ırkçılığın olmadığını, burada tamamen yüzde 60 dolayında tarumar edilen bir şehirden geldiğini söyleyerek o da gereken açıklamaları yaptı. Biz anlattık söyledik, oradaki bütün ülkeler de bizleri dinledi. Tutanaklara da bunlar hep geçti. Toplantıyı böylece neticelendirdik” şeklinde konuştu.