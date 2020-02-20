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Başkan Eroğlu'ndan yerinde çözüm

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vatandaşlarla birebir görüşerek onların istek ve taleplerini dinliyor, anında çözüm üretiyor.


Tokat'ta mahalle ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Soğukpınar Mahallesi Dokuztaşlar Caddesinde ikamet eden Halil İbrahim Yazıcı'nın imar taleplerini yerinde değerlendirdi. Konuyla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yaraş'ı telefonla görüntülü arayan Başkan Eroğlu, bilgi aldı. Başkan Eroğlu, 42 mahallenin tamamını ziyaret ederek vatandaşlarla görüşerek taleplerini yerinde değerlendirdiklerini belirterek, “Soğukpınar Mahallesi ziyaretimiz sırasında bizlere taleplerini ileten Halil İbrahim Yazıcı abimizi hanesinde ziyaret ederek, isteğini dinledik ve konuyla ilgili Belediye Başkan Yardımcımızdan bilgi aldık. Bizim görevimiz halkımıza gönülden hizmet etmektir. Gönül; azimdir, gayrettir. Tokat'ımız için gönülden hizmet etmeye gayret ediyoruz. İnşallah 2020 yılında daha güzel bir Tokat'ı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

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