Başkan Eroğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ankara'da yapacağı ziyaretler öncesi zorunlu olarak Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Başkan Eroğlu, evinde izole oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Eroğlu, “Korona virüs testimin pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Hamdolsun şu an için sağlığım yerinde olup, evde istirahat halindeyim. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, bütün hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim” ifadelerine yer verdi.