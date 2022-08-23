Tokat'ta sosyal tesislere giren 3 hırsız, vatandaşların dikkatinden kaçmadı, haber verilen başkan hırsızları kendi elleriyle yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Tokat'ın Başçiftlik ilçesi Belediye Sosyal Tesislerinde meydana geldi. Vatandaşlar belediyeye ait sosyal tesiste bulunan üç şüpheli fark edip, Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel'e haber verdi. Başkan Tunçel ise üç hırsızı kendi elleriyle yakalayarak jandarma ekiplerine teslim etti. Tunçel, hırsızlar sosyal tesise yaklaşık 500 bin TL zarar verdiğini açıkladı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

“Şu an zararımız en az beş yüz bin TL”

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, yaptığı açıklamada, “Ben Belediye binasındaydım. Bir arkadaşımız şahıslar arabaya bir şeyler yüklerken görmüş, bana arabanın plakasını gönderdi ben de hemen jandarmaya haber verip olay yerine gittim. Gittiğimde şahısların kalorifer kazanıyla uğraştıklarını gördüm. Beni görünce panikleyip kaçmaya çalıştılar. Ben arabamı önlerine çekerek gitmelerini engelledim. O esnada jandarma ekipleri geldi. Yakaladığım 3 sahsıda jandarmaya teslim ettim. Şu anda da ekipler olay yerinde inceleme yapıyor. İçerideki petekleri de sökmüşler. Şu an zararımız en az beş yüz bin TL ”dedi.