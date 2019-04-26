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Başkan Karagöl, fındık üreticilerinin sorunlarının çözümü için temaslarda bulundu

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Erbaalı fındık üreticilerinin sorunlarını çözümü için temaslarda bulundu.


Giresun'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ile görüştü. Erbaa'da fındık yetiştiriciliğini teşviki ve fındık alım ofisinin açılması konuları üzerine değerlendirmelerin yapıldığı görüşmelerden sonra Başkan Karagöl, beraberindeki heyetle Fiskobirlik üretim tesislerini gezdi.


Başkan Karagöl, önceliklerinin Erbaa'da istihdam ve üretimi arttırmak olduğunu belirterek, “Bu düşünce ile Gökal Beldesi ve etrafındaki fındık üreticilerimizin üretmiş oldukları fındıkları daha değerinde satmak, rekoltelerinin yükseltilmesi ve fındık üretiminin teşviki için nelerin yapılabileceğin dair çalışmalar ve incelemeler yapmaya başlamış bulunmaktayız. Bu düşünce ile Gökal Belde Belediye Başkanımız Osman Akbulut ile fındığın merkezi olan Giresun'a gelerek bir takım görüşme ve incelemelerde bulunduk” dedi.

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