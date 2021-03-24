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Başkan Karagöl, korona virüse yakalandı

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’ün korona virüs testi pozitif çıktı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün korona virüs testi pozitif çıktı.


Tokat'ın Erbaa ilçesi Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, korona virüs semptomlarını hissetmesi nedeni ile Erbaa Devlet Hastanesinde test yaptırdı. Korona virüs testi pozitif çıkan Başkan Karagöl, evinde izole oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Başkan Karagöl'e vatandaşlar sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat'ta, Erbaa ilçesi korona virüs vaka sayısı ile ön sırada yer alıyor. İlçede 1 belde ile 2 mahallede karantina uygulaması devam ediyor.

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