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Başkan Karagöl, organlarını bağışladı

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, organ bağışı kampanyasına organlarını bağışlayarak destek verdi.


Tokat'ın Erbaa ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından Cumhuriyet Meydanından ‘Organ bağışı hayat bağışıdır' başlığı altında standı açtı. Erbaa Devlet Hastanesi tarafından açılan standı ziyaret eden Başkan Karagöl, binlerce insanın hayata tutunmak için organ nakli beklediğine dikkat çekerek vatandaşları organ bağışı yapmaya davet etti. Bu anlamda organlarını bağışladığını ifade eden Başkan Karagöl, “Bir organ bir hayat kurtarıyor. Bizim gibi toplumun önünde olan insanların bu şekilde hayırlı kampanyalara destek vermesi toplumun duyarlılığını arttırıp farkındalık oluşturuyor. Herkes organ bağışı yapabilir ve organ bağışı kartı sahibi olabilir. Unutmamak gerekir ki yeni bir hayat ihtiyacı olan birine bir yardım eli uzatmaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı organ naklinin caiz olduğunu bildirmiş ve Bizde bu vesileyle herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

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