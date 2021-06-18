Başkan Karagöl Tema ile birlikte çöp topladı

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl TEMA'nın Tarihi Boğazkesen Köprüsü çevresinde düzenlediği çöp toplama etkinliğine katılarak çocuklarla birlikte çöp topladı.

TEMA Tarihi Boğazkesen Köprüsü çevresinde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl çocuklarla birlikte alanda çöp topladı. Etkinliğin ardından çocuklara TEMA gönüllü kartları takdim edildi.

Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için çaba sarf eden TEMA temsilcilerine ve çöp toplayan çocuklara teşekkür eden Başkan Ertuğrul Karagöl “Ben TEMA'nın çöp toplama etkinliği var dediklerinde düşünmeden buraya geldim. Bu çöpleri toplayalım doğaya, insana zarar vermesin diyerek bu çöpleri toplayan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. İnşallah uzun ve sağlıklı ömrünüzde temiz bir doğada yaşarsınız. Bu edindiğiniz özelliğinizi de hayatınız boyunca uygularsınız.” dedi.