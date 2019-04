Başkan Özcan 16 gün sonra mazbatasını aldı

Tokat'ın Niksar İlçesinde Belediye başkanlığına ikinci kez seçilen Özdilek Özcan, mazbatasını törenle aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Tokat'ın Niksar ilçesinde yüzde 42,34 oranında oy alarak Niksar Belediye Başkanlığını ikinci kez kazanan Ak Partili Özdilek Özcan, Bağımsız aday Mehmet Altıkulaç'ın itirazı nedeniyle 16 gün aradan sonra mazbatasını alabildi.

Mazbatasını almak üzere eşi Mukadder Özcan, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve partililerle birlikte Niksar İlçe Seçim Müdürlüğü'ne gelen Başkan Özdilek Özcan, İlçe Seçim Kurulu Başkanından mazbatasını aldıktan sonra; “Artık resmi olarak görevimize başladık memleketimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Özcan açıklamasının devamında şunları söyledi; “Öncelikle hemşerilerime çok teşekkür ediyorum ikinci bize karşı olan teveccühlerini ortaya koydular 31 Mart akşamına geldiğimiz saatlerde. Aldığımız sonuçlar bizi bir kez daha Niksar için sorumlu kılıyor. Bir dönemde yaptığımız işlerin inşallah daha fazlasını iki katını üç katını yeni dönemde Niksar'ımıza kazandırmak istiyoruz. Hemşerilerimize 150 tane proje vadetmiştik, bu projelerimizin arkasındayız. İnşallah bu beş yıllık dönemde planlamalarımızı daha öncesinde yapmıştık Niksar'ı güzelleştirmek, geliştirmek ve değiştirmek istiyoruz. Yeni bir ekibimiz var, inşallah dinamik bu ekiple elde ettiğimiz beş yıllık tecrübeyle insanlarımızın yaşana bilirlikten zevk aldığı, mutlu olduğu, sosyal kültürel ekonomik, çevre alt yapı üst yapı projelerinin tamamıyla en güzel şehirlerden bir tanesi ve Tokat'ın en güzel ilçelerinden bir tanesi olmasını arzuluyoruz. Ben tekraren bize güvenen hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra tüm hemşerilerim hiçbir kaygı duymadan hizmet makamı olan, kendi makamları olan belediye makamına her daim, işleri için, talepleri için her türlü işleri için gelebilir. Çünkü biz sadece bize oy verenlerin değil, tüm Niksarlı hemşerilerimin belediye başkanıyım ve o hizmet kapısında her daim onları güzel ağırlayıp hizmetlerini yapmak için 24 saat esasında çalışacağımızın taahhütlünü bir kez daha veriyorum. İnşallah kazanan Niksar olsun demiştik, kazananın Niksar olacağı bir süreci de hep beraber yaşayacağız ve göreceğiz” dedi.

16 gün sonra mazbatasını aldı

Mazbatanın gecikmesinin sebebini de açıklayana Başkan Özcan; “Yasal süreç işledi bağımsız adaylarımızdan bir kardeşimiz böyle bir yola başvurdu. Önce ilçe seçim kuruluna, sonra il ve sonrada YSK'ya itiraz etti. İtiraz gerekçesi olarak maddi bir gerekçesi bir dayanağı yok sadece bir dilekçe içeriği var. Tabiki süreç içerisinde ilgili kurumlar hem ilçe seçim kurulu ve il seçim kurulu, hemde YSK bu süreci tamamlamak ve dikkate almak durumunda idi. Sonuçta iki haftalık bir gecikmemiz var ama biz bunu telafi ederiz, bu deneyime sahibiz, şimdi aldık mazbatamızı hemen organlarımızı gerçekleştireceğiz kuracağız, encümenimizi belirleyeceğiz, imar komisyonlarımız plan bütçe komisyonlarımız birinci, ikinci meclis başkanlarımızı belirleyip inşallah yolumuza devam edeceğiz. Pazartesi günü saat 15:00 de meclis toplantısından sonra artık karar mekanizmalarımız hızlı bir şekilde işleyecek ve hizmetlerimizin en kısa zamanda başlayıp beş yıla bu hizmetleri sığdırmak istiyoruz” dedi.