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Başkan Özcan korona virüs aşısı oldu

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.


Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine korona virüs aşı sırası gelen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Aile Sağlık Merkezine giderek aşısını oldu. Başkan Özcan, sırası gelen herkesi aşı olmaya davet ederek, “Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu aşı takvimi çerçevesinde ilk doz Covid-19 aşımı oldum. Aşımızı gerçekleştiren Aile Hekimimiz Dr. Yusuf Çelik nezdinde tüm ekibine teşekkür ediyor, sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ayrıca pandemi sürecini dünyaya örnek olacak bir başarı ile yürütülmesine liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile tüm sağlık ordumuza şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

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