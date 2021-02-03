Başkan Özcan, Minik Ela'nın mektubuna duyarsız kalmadı

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 8 yaşındaki Ela Koçak'ın sokak hayvanlarının beslenmesi için yazdığı mektuba duyarsız kalmadı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'a mektup yazarak mahallesindeki sokak hayvanları için mama isteyen minik Ela'nın hayali gerçek oldu. Ela'nın sokak hayvanları için istediği mamaların teslim edilmesi talimatını veren Başkan Özcan, küçük kızı bu duyarlı davranışından dolayı tebrik etti.

Tokat'ın Niksar ilçesi Haydarbey Mahallesinde ikamet eden 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ela Koçak adlı küçük kız, Niksar Belediyesi'ne mektup yazarak, mahallesindeki sokak hayvanlarının aç kalmaması için beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasını talep etti. Gelen mektuba duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Özdilek Özcan, gerekli talimatları vererek sokak hayvanlarının beslenmesi için mamaları gönderdi.

Küçük kızın duyarlı davranışını sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Özcan; “Bugün Haydarbey Mahallemizde oturan kendisi küçük ama yüreği büyük olan Ela Koçak evladımızdan bir mektup aldım. Ekip arkadaşlarıma gerekli talimatları vererek, kızımızla birlikte hayvan dostlarımızın beslemesini gerçekleştirdik. Hayvan dostlarımızın her zaman yanındayız. Evladımıza bu güzel gönüllülüğünden ötürü teşekkür ediyor, gözlerinden öpüyorum. Rabbim ömrünü yüreği gibi güzel eylesin” dedi.

Ela Koçak, Niksar Belediyesi'ne yazdığı mektupta şunları ifade etti; “Tokat Niksar Haydarbey köyünde oturmaktayım. Köyümüzdeki sokak hayvanlarını görünce hayvanların aç olduğunu gördüm. O yüzden hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyorum. Gereğinin yapılmasını rica ederim”.