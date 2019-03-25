Başkan Özcan; “Niksar'da çiniciliği yaygınlaştırmak ve ilçeyi çini şehri yapmak istiyoruz”

Çok faydalı bir kurs olduğunu düşünüyorum, Niksar'da da çiniciliği yaygınlaştırmak ve ilçeyi çini şehri yapmak istiyoruz” dedi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Belediye ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan “Niksar Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları” çini sergisi büyük ilgi gördü.

Sergi açılışında konuşan ve kadınların aktif iş gücüne katılmalarını sağlama noktasında açılan bu tür kursların çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Özcan, Niksar Belediyesi olarak ev hanımlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Burada çok kıymetli hocalarımız var, hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Burada çini ile ilgili sergiyi gerçekleştiriyoruz, İnşallah diğer alanlarda takı, tekstil gibi birçok alanlarda bu sergileri yaparız diye düşünüyorum. Çini ile ilgili Niksar'da bayanlarımızın ilgi alakası çok fazla. Yeter ki bayanlar bu tür sanatlara yönelik çalışmalar yapsınlar biz belediye olarak her zaman onların yanındayız” dedi.

Başkan Özcan Niksar'da çiniciliği yaygınlaştırmak ve ilçeyi çini şehri yapmak için çalıştıklarını da belirterek; “Niksar Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarımız tarafından yapılan bu ilk sergi, özellikle çini üzerine yapılan bu sergiyi tüm Niksarlı hemşehrilerimi davet ediyorum, üç gün süreyle burası açık kalacak. Her şeyden önce Niksarlı hemşehrilerim burada kursiyerlerimiz olan bu hanımefendilerin yapmış olduğu el emeği göz nuru eserlere itibar etmelerini ve burayı doldurmalarını istiyorum. İnşallah bu emeklerinin karşılığı da Niksarlı hemşehrilerimin satın almasını arzu ediyorum. Bu emeklerin karşılığı bulsun. Biz iki yıldır Niksar Belediyesi meslek ve sanat edinme kurslarına milli eğitim müdürlüğümüz ve halk eğitim müdürlüğümüz bizlere tahsis etmiş olduğu kıymetli hocalarımızla çini hocalarımızla yaklaşık otuza yakın hanımefendiyle biz bu mücadeleyi veriyoruz. Yaklaşık 1,5 yıllık bir sürecin sonunda bu ürünler açığa çıktı. Gerçekten çok güzel bir noktaya geldiğini gördüm ve çok sevindim. Hanımefendileri ve kıymetli hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Niksar'da çininin gelişeceğini de gözlemleyebiliyorum ve buna katkı sunmak içinde Niksarlı hemşehrilerimin bu sergiyi gezmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Kurs Hocası Ebru Hızar ise çini yapımının meşakkatli bir iş olmasına karşın kursiyerlerin yaptıkları eserleri gördüklerinde yüzlerinin güldüğünü belirterek "Buraya katılan kadınlarımız işlerini severek yapıyorlar onlar işlerini severek yaptıkça ben de zevkle çalışmaya başladım. Güzel eserler ortaya çıktıkça ve takdir gördükçe çalışma azmimiz daha da arttı. Ben onlardan çok memnunum. Burada iş öğrenmenin yanında hem ev ekonomilerine katkıda bulunacaklar hem de boş zamanlarını değerlendirmiş oluyorlar. Bize bu noktada destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.