Başkan Özcan; “Niksar'ın tüm kanalizasyon hatlarını yeniliyoruz”

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçede Entegre Su Projesinin kanalizasyon ayağı olan 85 km'lik hattın yenilenmesi için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, alt yapı problemi olmayan bir Niksar parolasıyla geliştirdikleri Entegre Su Projesi dahilinde kanalizasyon yapım işine başladıklarını söyledi. İlçede bir yandan su isale hatları, yeni depo yapımları devam ederken bir yandan da kanalizasyon yenileme çalışmaları başladı. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar'ın tüm kanalizasyon hatlarını yenilediklerini belirterek; “Alt yapı problemi olmayan bir Niksar hayalimizi tek tek sahada gerçeğe çeviriyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçesine sahip olan Entegre Su Projemizin kanalizasyon ayağı olan 85 km'lik hattın yenilenmesi için çalışmalara başladık. Ana kollektör, taşıyıcı kollektör ve kanalizasyon şebeke hattı olmak üzere yıllardır ilçemizin en büyük sorunu olan kanalizasyon hattımızı yenileme çalışmalarına başladık. Rabbim işlerimizi kazasız bitirmeyi nasip eylesin. İlçemize hayırlı olsun” dedi.